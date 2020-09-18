"Европарламент в своей резолюции по отравлению Алексея Навального предложил найти и заблокировать имущество фигурантов расследований ФБК в Европе. Это очень и очень хорошо и правильно. И это то, о чем мы говорим уже много лет", - пишет соратник Навального на своей странице в Facebook.

"Путинские министры и олигархи, пропагандисты и депутаты везут вагонами и чемоданами миллиарды на загнивающий Запад, в ненавистную "Гейропу". И там... там им рады. Ведь к чемодану наличных всегда прилагается бумажка из Росфинмониторинга - красивый бланк, гербовая печать, подпись - которой подтверждается законность приобретения средств. И на то, что эти средства в 100 раз превышают официальный задекларированный доход чиновника за всю его жизнь, европейские банки закрывают глаза.

Украденные у россиян деньги миллиардами, если не триллионами, вливаются в европейские рынки дворцов, отелей, яхт, самолетов, предметов роскоши. А еще используются для того, чтобы коррумпировать чиновников и судей, покупать политиков и целые политические партии (такие, как AfD в Германии, FN во Франции; содержать всевозможных Сальвини, Мариани и Ле Пен). С этим давно было пора что-то начать делать.

Жалко, что поводом для того, чтобы признать проблему, послужили такие трагические события, как попытка убийства Алексея Навального с применением запрещенного химического боевого яда.

И хорошо, что проблема признана. Будем надеяться, что она будет решаться. И все Чайки, Шуваловы, Метельские, Соловьевы, Миннихановы, Медведевы будут страдать, верещать, плакать и унижаться. А еще лучше - побегут сдавать Путина как стеклотару в обмен на пощаду".