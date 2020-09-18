"Обвинения в адрес сторонников Навального что "они украли улики с места преступления" смешны. Во-первых потому, что если есть улики и место преступления, то где уголовное дело, если же его нет, то нет никаких улик в криминальном их понимании, по крайней мере в России", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Во-вторых, насколько понимаю, ребята не опередили следственную группу, а просто были единственными, если бы они не появились, пресловутые бутылки отправились бы после уборки в мусор и никакого вопроса "Новичка" на бутылке" просто не было бы, к вящему спокойствию российской стороны.

В-третьих, раз уже начали рассуждать об уликах и преступлении, то что же с предыдущими версиями "рафаэлок и повышения/понижения уровня сахара" - переобулись на лету?

В-четвертых, как понимаю, у российской стороны остается одежда Навального, изъятая у него при госпитализации, о ее судьбе или исследованиях ее на тему наличия в ней остатков отравляющих веществ мы так ничего и не услышали.

Это, в свою очередь, обосновывает желание не передавать бутылки российской стороне из-за понимания того, что они точно так же канут в лету и затеряются где-то в закромах родины.

И последнее, по поводу вопроса пропаганды, от чего вообще сторонники АН бросились в номер после сообщения о приступе и госпитализации и начали собирать возможные предметы, с которыми Алексей контактировал, причем в перчатках и упаковывать их в герметичные пакеты.

К сожалению в нашей стране рядовой оппозиционер постепенно обретает навыки токсиколога, криминалиста и судмедэксперта. После всех предыдущих случаев отравлений, самоубийств и загадочных, или не очень, смертей. Вот эта школа жизни, которой лучше бы и не было, диктует надлежащие правила поведения в подобных ситуациях".