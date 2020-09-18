"Сначала режим фальсифицирует итоги выборов, потом он начинает манипулировать данными социсследований. Затем какое-то время он чувствует себя хорошо, пока вдруг не оказывается в положении Лукашенко, против которого восстал его собственный народ", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"А поскольку инструментов, позволяющих считать нарастающее недовольство, у режима давно нет, происходящее застает его врасплох. Тут как нельзя кстати оказываются рассказы об организующих протесты агентах Госдепа и прочая конспирология. Она хоть как-то объясняет происходящее.

Анализируя сказки насчет иностранного вмешательства, надо иметь в виду их двойственную природу. Это не только пропаганда, позволяющая промывать мозги населению. Не менее важно то, что они являются важным психотерапевтическим средством, позволяющим властям чувствовать себя более-менее комфортно.

В этом смысле не стоит удивляться заявленным сегодня планам правительства резко увеличить объем средств, выделяемых на финансирование государственных СМИ. Времена сейчас нервные, народ бунтует и услуги психотерапевтов в этой ситуации оказываются очень востребованы.

Душевное спокойствие дорогого стоит".