"Про заговор - в одном Лукашенко все таки прав: если в 2021 году встречаются пара беларусов, то сначала говорить они будут о чем угодно - от котировок акций, до урожая помидоров - но в итоге все равно будут спорить про "пожизненное или расстрелять", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook .

"Остается загадкой почему он, зная о чем спорит народ Беларуси, продолжает принимать именно такие решения. Кто знает, может быть это и есть то самое пресловутое "стремление к смерти" (Todestrieb), о котором писал Фрейд перед Первой Мировой войной?

Фрейд тогда тоже недоумевал: миллионы юных немцев приветствовали начало войны, сами записывались в армию, ждали отправки на фронт. Фрейд говорил им - эй, парни, вы газеты читаете? Там отравляющие газы придумали и станковый пулемет. Это оружие массового поражения. Большинство из вас не доживет до следующего лета, это простейшая математика.

А ему в ответ - ура, война! А через пять лет те, кто выжил в мясорубке, ныли ему о своих ночных кошмарах и депрессии. Но опять же, Фрейд пытался говорить со вчерашней школотой, а у нее по определению разума не очень много.

Как уважаемый Александр Григорьевич смог на седьмом десятке сохранить юношескую свежесть мыслей - это тоже большой секрет".