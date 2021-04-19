"Наблюдаю, как знакомые журналисты пытаются раздобыть себе "жилет со светоотражающими полосами", сделанный по новым правилам , придуманным Росгвардией совместно с Союзом журналистов и Роскомнадзором. Старые жилеты теперь не годятся, потому что изменился цвет, размер надписи и т.д." - пишет политик на своей странице в Facebook .

"Скинули мне почитать описывающий это документ: он регламентирует даже веревочку, которая должна пройти через дополнительный "нагрудный знак", который нужно повесить на этот самый жилет.

То есть теперь жилет, пресс-карта, нагрудный знак - и это все формально для того, чтобы, возможно, дубинка на митинге пролетела мимо.

Но мало: и появляется анонимный законопроект о QR-кодах, еще каком-то нагрудном знаке (бляха-номер?), реестре и аккредитации на митинг. Что уж там - давайте сразу кандалы и поводок. Или готовые тексты для публикации. А то...

Сколько сложностей ради того, чтобы сказать: журналисты - враги! Найдутся ли СМИ, которые публично возмутятся этим издевательством? С оппозицией разобрались, все вокруг экстремисты, теперь принялись за журналистов.

Филателисты, вы следующие".