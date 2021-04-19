"Сразу же несколько далеких от политики друзей и знакомых в разное время просили меня "ты только скажи, пожалуйста, когда все станет совсем плохо и надо будет бежать". Так вот, сейчас, наконец, наступает время, когда стоило бы им этот совет дать (только, к сожалению, запоздавший, поскольку из-за всемирного карантина и закрытия границ бежать уже некуда)" - пишет публицист на своей странице в Facebook .

"Дело в том, что требование прокуратуры о признании ФБК* и Штабов Навального "экстремистскими" организациями - очевидный символ готовности путинской ОПГ перейти от "точечных" репрессий к массовым. Мы же видим, к чему такие решения приводят на практике! Хотя бы на примере Свидетелей Иеговы**, когда сажать начинают всех поголовно, по обвинениям типа "молился по неправильному молитвеннику" или "организовал совместное песнопение по видеосвязи".

С большой долей вероятности они, наконец, решились устроить нечто подобное и в политике. Тупо пересажать десятки, а то и сотни тысяч людей. Всех, кто писал что-либо позитивное о структурах Навального, переводил им донаты, участвовал в их мероприятиях, не говоря уж о тех, кто там непосредственно работал или волонтерил.

Да, до недавнего момента считалось, что для массовых репрессий у путинских "кишка тонка". Однако карантин сильно ослабил способности общества к сопротивлению. По ощущениям в воздухе сейчас разлита, скорее, апатия и депрессия, нежели гнев и ярость. И, похоже, они эти ощущения тоже чувствуют.

Получится ли у них осуществить этот план? Конечно, тут полагается написать что-то типа "это зависит от нас, от того насколько отчаянно мы будем сопротивляться". <...> Увы, но боюсь, что в данном случае дальнейшее развитие событий зависит от нас - об общества - в меньшей степени.

На мой взгляд, ситуация уже дошла до того, что гораздо в большей степени это зависит от того, сохранились ли среди членов путинской ОПГ хотя бы какое-то число хоть сколько-нибудь разумных людей с инстинктом самосохранения. Которые хотя бы немного знакомы с историей недавнего прошлого и понимают: после того, как разделаются со всеми "троцкистами" - и настоящими, и мнимыми, придут за "зиновьевцами". Потом за "бухаринцами". Затем за "красными командирами". Ну, а потом и за "Ягодой", "Ежовым", "Абакумовым", "Берией" и их сотрудниками. Массовые репрессии штука такая! Стоит их запустить, и надо будет бросать в их топку все новые и новые группы лиц. И до конца диктатуры в этом случае доживает лишь малая толика ее изначальных лидеров.

Впрочем, надежд на их интеллектуальный уровень у меня немного, поэтому не факт, что эти инстинкты самосохранения сработают... Так или иначе - мой совет из первого абзаца относится только к далеким от политики - и вдобавок запуганным - людям. (Впрочем, и для них, как сказано там же, выхода уже практически не осталось).

Для меня же самого такого варианта нет. Я хочу досмотреть эту историю до конца, "быть со своим народом там, где мой народ, к несчастью, есть". Поэтому не буду скрывать и юлить: я всегда поддерживал и ФБК*, и Штабы Навального..."

"Если борьба с коррупцией - это "экстремизм", значит, мы все - "экстремисты". А кто не экстремист - тот, скорее всего, сам вор. Человек, не готовый бороться с коррупцией, поскольку в ней лично заинтересован и за ее счет живет.

Страна воров и экстремистов - благодаря Прокуратуре Москвы скоро вся Россия будет разделена на эти два лагеря. И каждому придется выбирать, к какой из этих двух категорий он или она относится.

Лично я свой выбор сделал. А вы?"