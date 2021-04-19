"21 апреля - послание Путина. А на 23 апреля Валентина Матвиенко уже анонсировала заседание Совета Федерации. Заявив, что "это будет послание нового времени", и что "поручения, обозначенные президентом, потребуют быстрой реализации". Спрашивается - зачем срочно собирать Совет Федерации, который не принимает законов, в том числе, реализующих президентские поручения?" - задается вопросом депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook .

"Что может оперативно решить Совет Федерации - исходя из своих конституционных полномочий? Кроме кадровых вопросов (вряд ли сразу после послания станут оперативно менять Генпрокурора или судей высших судов, или Счетную палату)?

Таких оперативных полномочий только три. Это утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного положения. Утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения. И решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Первое практически невероятно. Второе теоретически не исключено - со ссылкой на "массовые беспорядки" или "угрозы конституционному строю". С учетом того, что "экстремизм" сейчас хотят видеть почти в любой оппозиционной деятельности.

Но опаснее всего третье. В 2014 году Совет Федерации уже единогласно разрешал использовать российские войска на территории Украины. Не для этого ли срочно собирают верхнюю палату?"