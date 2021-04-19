"А думаю я, дорогой фейсбучек, о Золушке, которая отделяла рис от фасоли и никогда бы с этим не справилась без волшебных помощников, потому что ну невозможно же. Как-то все одновременно происходит. В ста километрах отсюда умирает Алексей Навальный. Пишут, гиперкалиемия, сердце может не выдержать в любой момент. В его защиту подписывают письма Джоан Роулинг, Орхан Памук, Майкл Каннингем, Бенедикт Камбербетч и Стивен Фрай", - пишет популяризатор науки на своей странице в Facebook .

"Разгромили Доксу, прекрасное вышкинское студенческое СМИ, посадили ее редакцию под домашний арест. Преподаватели заступаются, Вышка как целое прикидывается веником, за это стыдно.

При этом всех моих дел - внести правки в диплом; научные руководители пишут, что я толковая и мне есть смысл идти в аспирантуру. У меня новый роман, и мальчик пишет мне нежные глупости, присылает фотки распустившихся почек. Шпарит солнце, работает велопрокат. Считать ли все это менее настоящим? Менее важным? Что тогда останется от меня? Должна ли я не быть счастливой, потому что обстоятельства времени и места? Нечестно ли, когда я да?

Непонятно. Мне правда непонятно. Вроде бы месседж такой - не обращайте ни на что внимания, не читайте новости (а постепенно их перестанут и писать, они работают над этим), никого не трогайте и тогда вас тоже никто не тронет. Я бы хотела, и все бы хотели (наблюдаю массовое снижение активности в политизированном фейсбуке с одновременным повышением активности тех же самых нас в легкомысленном инстаграме, потому что ну невозможно же). Но просто мировая практика-то показывает, что тогда тронут тем более, просто чуть позже, вот хотя бы по новенькому закону о просветительской деятельности; и уже никто не заметит".