"На сторону граждан переходят "творцы" белорусской пропаганды. Это хорошо, но не надо забывать: Лукашенко слышит "Уходи!" в свой адрес в том числе и потому, что эти "творцы" создали очень косую пропаганду", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Например, декан факультета философии БГУ (главный университет страны)товарищ Вадим Гигин. Этой весной Лукашенко заявил, что карантин не нужен:водка, баня и работа в поле на тракторе победят любую эпидемию. Это жесть.

В МГУ, когда Путин жестит, философы стараются тут же вернуть его образу в медиа "разум", "мораль", признаки "хорошего вкуса". Тиран должен выглядеть как человек, а не как тиран.

Что сказал декан факультета философии товарищ Гигин? Цитата: "[с помощью ковида] природа сама регулирует популяцию человечества... При этом у людей как у популяции всегда есть восстановительный эффект. Посмотрите темпы роста населения Европы после "Черной смерти" 14-го века: они опережали то, что было в 13-м веке".

Гигин не смягчил, а ужесточил. До слов Гигина Лукашенко выглядел как недалёкий колхозник. После Гигина Лукашенко стал похожна доктора Менгеле.

Через пару месяцев Лукашенко пришлось самому смягчать свои слова и доказывать, что он не как Менгеле. О чем это говорит? О том, что "творцов" белорусской пропаганды, переходящих на сторону граждан, следует приветствовать и тут же просить ничего не сочинять в поддержку граждан.

Было бы хорошо заплатить им за молчание, как это иногда бывает с особо одаренными музыкантами на свадьбах".