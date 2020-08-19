"Все спрашивают: что будет дальше? что делать? Чтобы ответить на этот вопрос надо понимать, что это не "Украина", а "Тунис" или "Египет".Майдан не может быть модельным примером, потому там с самого начала имелись факторы, которых нет в Беларуси: поддержка части парламента, позиция киевской мэрии. Поэтому в Киеве стала возможна "автономная зона" на Крещатике, захваты зданий и т.д. Именно поэтому и график был другой: 4 месяца прошло с первой акции до бегства Януковича", - пишет публицист и политолог в Facebook.

"В Тунисе и в Египте - которые типологически ближе к Беларуси - события развивались не более трех недель. В Тунисе две, в Египте три. Дальше они не могли бы продолжаться. Сейчас белорусы прошли ровно одну неделю, т.е. половину пути и находятся примерно на той же точке таймлайна, что и тунисские и египетские события.

Там тоже были: а) жесткие разгоны первых дней, б) отключения интернета, в) массовые задержания, г) аресты оппозиционеров, д) ответные массовые акции, идущие с нарастанием численности. В Тунисе - профсоюзы (и в Беларуси они заговорили), в Египте - Аль Барадеи (который предлагал себя в качестве переходного лидера, "если улица поддержит") и т.д. Мубарака не спасло даже введение войск и бронетехники в города.

Я думаю, что у белорусов осталось 7-10 дней. В которые либо произойдет то, что происходило в Тунисе и Египте, либо нет. И это пять обстоятельств: а) дальнейшее наращивание численности, условно говоря, до "тахрира", б) неспособность полицейских частей бороться и вовлечение армии, в) паника в правительстве на тему того, что спасти ситуацию можно только ценой ухода вождя, г) широкая публичная поддержка со стороны двух церквей, выход иерархов на улицу вместе с манифестациями, д) переход телевидения и радио от лоялизма к позиции "над схваткой", т.е. показу усилий обеих сторон - восставших и правительства.

И если все это будет, то (не слушайте, дети, Бабченко) главное понимать: только конституционный переход власти, т.е. к премьер-министру (при поддержке армии), иначе будет просто катастрофа государства, утрата суверенитета, двоевластие, которое закончится худшим образом для всех.Сейчас ситуация ровно в середине реки - и шанс еще есть".