"Глава Башкоростана Радий Хабиров - крайне опытный жулик. На протяжении многих лет он работал замглавы Управления внутренней политики (УВП) АП РФ - при Суркове и Володине. Он - автор многих технологических наработок по борьбе с оппозицией, которые Кремль применяет в последние 10 лет. Тем любопытнее посмотреть, как Радий Хабиров будет пользоваться собственными методичками", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook.

"Кризис вокруг планируемой разработки шихана Куштау развился в полноценный конфликт. Защитники шихана разбили палаточный лагерь после нескольких многотысячных акций в защиту этого памятника природы. Акционеры Башкирской содовой компании (БСК) пригнали ЧОП и местный ОМОН разгонять лагерь - но, внезапно, у них ничего не получилось. Несмотря на аресты десятков защитников Куштау и силовой разгон, люди не сдаются. На карте России возникла новая горячая точка, подобная Шиесу и Хабаровску.

Когда Радий Хабиров работал в УВП, он, наверняка, не раз и не два вызывал на ковер губернаторов, у которых в регионе что-то "искрило", и разносил их: ну, смотри у меня, Иван Иваныч, решай вопрос, чтобы все было тихо, выборы на носу, нам вся эта твоя суета не нужна... А тут, внезапно, сам оказался в роли губернатора, у которого искрит. Кремлю хватает проблем - новый большой конфликт Кремлю не нужен. Хабирову велено его погасить.

Что он делает? Следите за руками!

1. Хабиров внезапно сам приезжает в палаточный лагерь. Обещает разобраться. "Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение", - говорит Хабиров. Обещает больше никого не арестовывать и даже отпустить арестованных (независимый суд? не слышали!). Предлагает сформировать "переговорную группу".

2. Когда защитники Куштау формируют комитет своих представителей, Хабиров отказывается с ними встречаться. Потому что туда вошли представители башкирской национальной организации Башкорт (которую хабировские судьи только что, три месяца назад, признали "экстремистской") и штаба Навального. Нет, с такими он за стол не сядет! Давайте-ка, защитники Куштау, выдвигайте "правильных" переговорщиков.

3. Пока защитники Куштау думают, что с этим делать, глава администрации Башкортостана Александр Сидякин (да-да, тот самый Сидякин, бывший одиозный депутат Госдумы, автор "дадинской" статьи УК РФ), внезапно звонит активисту Уралу Байбулатову, и все же приглашает его на встречу. Встреча, мол, состоится, приходите, поговорим.

4. Правда, защитники Куштау никакого Байбулатова не знают: он впервые там появился на встрече с Хабировым, когда взял мегафон и стал говорить от имени лагеря защитников. А вообще-то Байбулатов - ведущий радио "Юлдаш", принадлежащего ГУП ТРК Башкортостан.

5. В Башкортостан, в Сибай внезапно прилетает Алексей Венедиктов - давний партнер Радия Хабирова по работе с медиапространством - и берет получасовое интервью у Урала Байбулатова; причем в этом интервью уже Байбулатов назван "одним из лидеров протеста на Куштау"...

Продолжение следует, но, думаю, вы уже опознали знакомый паттерн. Вот она методичка Хабирова (Суркова, Володина, Кириенко) во всей красе:

Шаг А. Перенести протест с улицы в кабинеты.

Шаг Б. Внести в ряды протеста раскол, искусственно назначив "умеренных" и "радикалов", посеять между ними недоверие - это, конечно, классическое "разделяй и властвуй".

Шаг В. Через подконтрольную медиаобслугу выбрать удобных для себя "лидеров протеста", чтобы с ними вступить в переговоры и заболтать тему - а другой рукой додавить "радикалов".

Шаг Г. Отказаться от всех обязательств и праздновать победу.

Почему за этим важно наблюдать? Потому что это мастер-класс по кремлевской разводке. Урок и для Хабаровска, и для всех будущих протестов в России. Ровно то же самое пытались делать в Екатеринбурге по скверу и по Шиесу. Уверен, что ровно те же методички сейчас они спускают и Лукашенко.

Не ведитесь! Стойкости, единства и сил защитникам Куштау!"