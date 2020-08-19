"Революция в Беларуси удивительна не только стойкостью и бесстрашием людей и тупостью режима, но еще и тем, что это единственное, по-моему, место на постсоветском пространстве, где протестующие не оскорбляют наше все - Владимира Владимировича Путина. Помните плакаты в Грузии? Так, там ничего подобного. Они вообще почти не говорят о России. Некоторые наблюдатели делают из этого вывод, что нас, мол, там любят. Кого нас?" - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Там, действительно, слабо выражены собственно антирусские (русские - в смысле жители России) настроения. Там почти нет ни встречающегося в Украине отношения к каждому из России, как к врагу (нам это, конечно, неприятно, но надо понимать, что это, увы, естественно), ни стремления держаться подальше от всего, хоть как-то связанного с нами. Они не воспринимают себя как захваченных Россией, там вряд ли может появиться идея аналогичная идее голодомора как сознательного геноцида украинцев и именно украинцев. Беларусь единственная, думаю, страна, где не только интеллектуалы, но многие граждане понимают разницу между российским государством и российскими людьми. Не исключено, что это благодаря Лукашенко - они много лет отбивались от идентификации своей страны с ним, доказывали и другим, и самим себе, что Беларусь - это не Лукашенко. Поэтому им легко понять, что Россия - это не Путин.

У них нет плохого отношения к российскому народу, но они стали значительно сильнее чувствовать свои отличия от нас. Характерны попытки довольно массового перехода на белорусский - на нем сейчас пытаются говорить даже те, кто никогда и не говорил, у кого он лежал где-то в пассиве. Это касается не только молодежи, но и пожилых людей.

А вот негативизм по отношению к нашему государству, да и лично к Путину, там достаточно силен, просто он проявляется в иных формах, чем, например, в Украине или в Грузии. Например, очень распространена идея не принимать никакой, даже гуманитарной помощи от официальной России, даже лекарств - только сами или от диаспоры. Или от Европы - но не от России! Нашего вторжения многие продолжают опасаться. Консенсусная позиция - будем сопротивляться, причем и в том случае, если Москва скажет, что пришла, мол, защищать народ от диктатора. Не поверят! Тот факт, что Путин поздравил Лукашенко, тоже в сознании. Конечно, своими последними антимосковскими метаниями Лукашенко несколько поддержал репутацию государства российского, но для большинства там ясно, что держался он так долго только благодаря поддержке старшего брата. Антироссийские настроения там не "не существуют", а просто не актуальны на данный момент.

Революция, конечно, ориентирована на европейский путь. В отличие от Украины, где за европейский вектор шла борьба, он здесь естественен, не является предметом спора, а потому и не выплескивается лозунгами. Беларусы, особенно, конечно, образованная молодежь, очень ориентированы на Вильнюс и Варшаву. Там многие учатся - есть специальные стипендии для беларусов, там часто проводятся семинары, которые не разрешал проводить или не одобрял Лукашенко. У беларусов сильная, играющая большую роль в жизни страны диаспора. Именно диаспора сейчас собирает деньги, обеспечивает уличную поддержку в разных странах, лоббирует интересы Беларуси. Причем, это не столько экономическая эмиграция, как во многих других странах, сколько идеологическая. А она, в том числе и живущая у нас, в основном, ориентирована на Европу и Запад.

Беларусы не будут требовать от новых лидеров антироссийской риторики. Но, думаю, пророссийская, в смысле следования в фарватере российского государства политика встретит сильнейший протест. В будущем отношения могут быть вполне дружественными, но только если наше государство будет относиться к Беларуси не как к протекторату, а как к независимой стране. А вот это у нашего начальства, ну, никак не получается. От того и враги кругом".