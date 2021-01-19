"Наверное, разработчики операции "Обезвредить Навального" очень гордятся своей ловкостью. Посадить самолет в другом аэропорту; схватить Навального, когда его адвокат уже вышел за паспортный контроль; притащить послушного судью прямо в полицию и срочно оформить арест. Все прошло, как по нотам. Кто-то получит орден", - отмечает писатель на своей странице в Facebook .

"Но главное событие сейчас происходит не в Шереметьево и не в Химках. Миллионы людей, прежде равнодушные и к оппозиционной борьбе, и к Навальному, смотрят на все это и испытывают, с одной стороны, восхищение перед мужеством оппозиционера, а с другой - омерзение по отношению к собственному государству, ведущему себя так мелко и подло.

Количество сторонников Навального увеличилось, количество сторонников Путина сократилось - этот баланс в конце концов все и решит. Я думаю, что своим поступком Алексей добился на этом пути большего, чем любым "умным голосованием".

Российскому демократическому движению не хватало знамени. Теперь оно есть.

Свободу Алексею Навальному!"