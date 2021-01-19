"Все смешно, но не весело. Человека, чудом выжившего, те же самые люди, которые пытались, но не смогли его убить, сажают в тюрьму. Он, конечно, морально был к этому готов, но ему, ведь, наверное, нужны еще какие-нибудь специальные лекарства, да и просто нормальные условия. Что беззаконно взяли, так это очевидно", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook о приезде Алексея Навального в Россию.

"Заодно наплевали на безопасность и, в конце концов, удобства сотен и тысяч людей. Про то, насколько рискованно закрывать аэропорт, пусть говорят специалисты, но любой может себе представить, как приятно в такой мороз сесть не там, где тебя встречают, особенно, если у тебя стыковки. Но - к выводам.

1. Власть не только подтвердила наши представления о ней, но и продемонстрировала нечто новое. Подтвердила: на закон и людей наплевать, врать можно сколько угодно - все Божья роса. Новое: степень трусости - ну чего они испугались, не захватил бы Навальный Кремль, если бы дали нормально прилететь? Во всяком случае, не сегодня. Но главная новизна - степень глупости, некомпетентности и несогласованности. Один пример: если решили сажать в Шереметьево, зачем устроили все это во Внуково? То есть, думали до последней секунды.

2. Система иррациональна. Точнее, вся ее рациональность сводится к рациональности одного человека. А он, как мы все видели, в некоторых ситуациях, в частности, когда речь заходит о Навальном, впадает в какое-то странное состояние - боится произнести имя, начинает истерически смеяться и говорить вещи, мягко говоря, не совсем адекватные, типа "хотели бы отравить, отравили бы".

3. С Западом - все! В течение часа после ареста Навального высказаться по этому поводу успели сенаторы США, высшие функционеры Европы, будущий помощник Байдена по безопасности и многие другие. В США новый президент, в Германии скоро новый канцлер - как раз принимаются стратегические решения относительно политики на российском направлении. Иллюзий давно нет, но если какие-то развилки еще оставались, то теперь - момент истины. "Северный поток", полагаю, накрылся - он и так был на волоске - но это только вершина айсберга. Впереди новые санкции, перекрывание кислорода для наших начальников (но под раздачу попадут и нормальные люди) и главное - новый виток гонки вооружений. Не в мультфильмах, а настоящей, которую не выдержал СССР. Забавно, кстати, что Кремль в очередной раз загнал себя в тупик. Позвонит, допустим, Меркель, отпусти, скажет. Но отпустить уже нельзя - скажут, что испугался Меркель или Байдена, или, того хуже, протестов в России. Пацаны уважать не будут!

4. Ответ со стороны Кремля понятен. Нас обижают, а значит, будем бороться с пятой колонной и иностранными агентами, постараемся максимально прикрыть границы, в идеологии впадем в окончательный маразм, оставшиеся СМИ задушим и ощетинимся ракетами. Бедных станет больше, сажать будут чаще.

5. Все это не продлит срок существования режима. Не знаю, как именно он рухнет - это никогда не известно заранее. Тунисские полицейские, например, не подозревали, к чему приведут вполне привычные для них издевательства над мелким торговцем (он совершил самосожжение, и началась арабская весна). Но вряд ли долго может существовать не такая преступная - бывали и более преступные, но такая некомпетентная, трусливая и презираемая власть. Персонификаторы режима уже давно похожи на нежить - посмотрите на их лица, они ж давно умерли, а может, и не были никогда живыми. Но сейчас, похоже, прокричал петух.

6. Режим рухнет не на выборах, когда граждане будут решать, за кого им голосовать - за Путина, Навального или Пупкина? Такой сценарий - недостижимая мечта. Мы вынуждены будем пройти через неправовой период - дай Бог, чтобы он был не сильно кровавым. И в этот период, когда будет создано что-то вроде Переходного правительства национального спасения с задачей поддержания какого-никакого порядка, подготовки выборов и созыва Конституционного собрания, понадобится человек, председательство которого в этом органе будет казаться естественным, не будет вызывать удивления - а кто это, мол, такой? Тупость Кремля в сочетании со смелостью и самоотверженностью его главного противника, дали этому человеку фамилию - это Навальный. И миром, и той частью России, которая хочет перемен, он воспринимается как единственная альтернатива Путину.

7. Режим, полагаю, рухнет не столько под ударами граждан, сколько сгниет сам. Борьба с ним - это не столько приближение времени его ухода со сцены, сколько подготовка к строительству нового государства на руинах. Ну и обеспечение самоуважения. А Навальному, чтобы сценарий его прихода к власти успешно реализовался, нужно одно - оставаться самим собой, вести себя так же, как сейчас (то есть продолжать доставлять режиму максимальные неприятности). И - необходимое условие - выжить, не быть убитым!"