Алексей Навальный, Химки, 18 января 2021 года

Медиазона / Twitter

"Есть такое "правило пяти рукопожатий", через которые, якобы, каждый человек знаком со всеми остальными на Земле. Так вот: от меня до Путина, подозреваю, два-три рукопожатия, а от какого-нибудь случайного читателя этого текста - просто-таки одно. Вот я к нему и обращаюсь", - пишет публицист и сатирик на своей странице в Facebook .

"Передайте там как-нибудь при встрече солнцу нашему бункерному, со всеми принятыми экивоками и поклонами в ноги, что если Алексея Навального, в его нынешнем беспрецедентном мировом статусе, быстренько не выпустить на свободу, ему (солнцу нашему бункерному) будет не лучше, а хуже, причем гораздо. Потому что со времен Сахарова в мире не случалось такого персонального интереса к узникам Кремля, и уже таксисты в Париже первым делом интересуются у русских пассажиров, как дела у Навального...

Только не надо говорить солнцу нашему, что это он сам, со своей тайной любовью к таблице Менделеева, вознес проклятого безымянного блогера на эти пиаровские высоты - не расстраивайте кормильца, просто скажите: лучше отпустить. Меньше вреда выйдет. Не хочется, сами понимаем, но - ей-богу, надо, надо...

Отдельно намекните, что если с Алексеем Навальным в заключении случится что-нибудь непоправимое, то солнцу станет совсем плохо. Потому что: а) политическая машина, собранная Навальным, отлично работает и без него;

б) образ всегда сильнее реальности, а главное

в) на первый план тогда выйдет Юлия Навальная, а это кранты солнцу, совсем кранты.

Потому что Алексей Навальный - он про политику (и тут у электората могут быть и недоверие, и старые счеты, и свежие расхождения), а Юлия Навальная - про любовь, и ежели чего, просто возьмет себе весь электорат, как с куста. Ибо Юлия прекрасна и сама по себе, а на фоне трусоватых убийц и м...в, из которых состоит нынешняя власть, - контраст просто режет глаз. И рисковать путешествием в сторону сравнения с ней Владимиру Владимировичу, солнцу нашему, точно не стоит.

Поэтому Навального лучше бы отпустить - и даже, тонкой шуткой, разрядить ситуацию. Дескать, ну перестарались в УФСИНе, зачем же, мол, подходить так формально, блогер был в коме, вот и не отмечался. А мы страна не только закона, но и гуманности… Ну, кого я учу. Передадите ему, ладно?

И всем будет хорошо. Некоторое время".