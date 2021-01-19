"Завтра в Вашингтоне будет приведен к присяге избранный президент США Дж.Байден. Хочется верить, что это событие если и не устранит достигшую беспрецедентных масштабов истерию вокруг личности и поведения Д.Трампа, то по крайней мере снизит ее накал - потому что, на мой взгляд, нельзя не видеть, что происходящее наносит явный вред американской демократии", - пишет экономист на своей странице в Facebook .

"Мне кажется, что оценивать перипетии американской политики - это прежде всего прерогатива граждан самих Соединенных Штатов. В целом система не дала сбоя даже в нынешней сложной ситуации: суды отклонили иски Д.Трампа, Дж.Байден утвержден в должности на драматической сессии Конгресса, инаугурация состоится в срок. В то же время поведение бизнеса в связи с последними событиями заслуживает особого внимания.

Реагируя на порой безответственные действия Д.Трампа (я крайне далек от мысли о том, что беспорядки в Капитолии были аналогом "поджога Рейхстага"), крупные американские компании прекратили отношения с ним и многими его сторонниками. Twitter, Facebook и Instagram заблокировали его аккаунты (первый - перманентно, другие временно), Deutsche Bank и банк Signature разорвали кредитные соглашения и закрыли счета подконтрольных Д.Трампу организаций. Ассоциация гольфа перестала использовать для соревнований поля, принадлежащие Trump Organization, многие спонсоры отказались от поддержки симпатизирующих президенту политиков. Все эти шаги не являются нарушением каких-либо законов (даже Первая поправка к Конституции США, касающаяся в том числе свободы слова, говорит о том, что таковая не может ограничиваться актами Конгресса, так что отношения гражданина с социальными сетями ею не регулируются).

Вопрос, однако, состоит в том, что мы впервые увидели, как крупный бизнес начинает "играть" на одной из сторон в политике - что может стать провозвестником серьезных изменений политической культуры.

На протяжении многих десятилетий поддержка предпринимателей была критически важна для политиков не только в Америке, но и в большинстве западных стран, обеспечивая, помимо прочего, их относительную независимость от толпы. Хорошо известно, что сами по себе деньги не решают исхода выборов (подтверждением тому служит неудачная попытка выдвижения М.Блумберга), но и без них успешную кампанию провести нельзя. Доступ к социальным сетям также является важнейшим политическим инструментом. Обструкция со стороны бизнес-ассоциаций не может не отражаться на мнениях избирателей. И мне кажется, что давление на политиков со стороны крупного бизнеса (а против Д.Трампа так или иначе выступили крупнейшие американские компании - Amazon, Facebook, ATT, Citi, JPMorganChase и другие) в нынешней ситуации приведет к тому, что сторонники уходящего президента еще больше радикализируются.

Д.Трамп был и остался l'enfant terrible американской политики. Сейчас его пребывание в Белом Доме кажется случайным, и поведение предпринимателей, некоммерческих организаций и даже местных органов власти (недавно о разрыве отношений с Trump Organization заявила мэрия Нью-Йорка) представляется мне воплощением такого отношения. Отчасти оно обоснованно: возвращение президента в политику малореально, а Республиканской партии придется серьезно задуматься о новых лозунгах и стратегиях; но в то же время 70+ миллионов проголосовавших за Д.Трампа вряд ли перекрасятся в сторонников американской версии либерализма (в которой сегодня не осталось ничего от либеральных идей XIX века).

И на новом витке противостояния этими людьми будет двигать неприязнь не только к системным политикам, но и к крупному бизнесу, порождая куда более опасный популизм, чем тот, проявления которого мы наблюдали в последнее время. Не думаю, что именно к этому следует стремиться нынешним триумфаторам..."