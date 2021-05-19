"Через четыре месяца, 19 сентября, в нашей стране пройдут большие выборы: депутатов Государственной Думы и 39 региональных законодательных собраний. Накануне выборов российский парламент без остановки штампует репрессивные законы, соревнуясь разве что с властями несчастной Беларуси. Под прямой угрозой политических репрессий находятся уже сотни тысяч людей. Так начинались в прошлом веке сталинские репрессии", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook .

"Всех несогласных с собой власти стремятся записать в иностранные агенты, экстремисты, террористы. По сути - во враги народа. Независимая демократическая политика поставлена на грань уничтожения. Людей выдавливают из политики, из страны, из жизни.

В такой атмосфере страна не жила десятки лет. И в этой атмосфере надо достойно и результативно пройти выборы. Сегодня в Государственной Думе нет ни одного представителя гражданского общества. Должны быть. Нет ни одного оппонента Путина. Должны быть. Нет ни одного противника политических регрессий. Должны быть.

Чем выше уровень безумия властей, тем сильнее должна быть реакция гражданского общества. Стране нужен политический противовес политическому безумию. И создать этот противовес можно сейчас только в парламенте.

Демократическая команда в парламенте - это рычаг, который поможет миллионам людей защитить себя и многим из нас - остаться живым".