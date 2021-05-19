Николай Платошкин, 19 мая 2021 года

Рупор Москвы / Youtube

"Наплевать, какие там идеологические разногласия. Читаю трансляцию с приговора Платошкину - и вижу классическое безумие путинских судов", - пишет политик на своей странице в Facebook .

"Платошкин под видом достоверной информации распространил недостоверную: федеральная власть вовремя не закрыла границы, поэтому не остановила распространение вируса, россияне сидят по домам, потому что больницы не справляются с наплывом больных людей, а государство перекладывает вину за повышенные темпы заражения на население".

"Платошкин пытался сокрыть свою противоправную деятельность, прикрываясь призывами к законным методам выражения политической воли". "Будучи лидером движения "За новый социализм", Платошкин осуществлял мониторинг мер, принятых властями для предотвращения распространения covid-19".

"По словам свидетелей, Платошкин обладает даром убеждения, ему сложно не поверить".

И вот за это 5 лет условно и штраф 700 тысяч. За дар убеждения. А на самом деле - за то, что рейтинг превысил 2%. Попал под радар.

У Навального - пионеры, у Платошкина - пенсионеры. Деление условное, но в Кремле видят именно так. И мелкой дрожью жаб мучительно дрожат.

Выборы, говорите?!"