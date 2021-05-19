"Новизна этой бумаги , опубликованной 5 мая Европарламентом, заключена среди прочего в том, что здесь впервые публично говорится о возможности не признать выборы в Госдуму 2021 года", - пишет публицист и политолог на своей странице в Facebook .

"Если бы это произошло, у этого было бы два полезных последствия: 1) Слуцкий, Толстой и прочие кремлевские клоуны перестали бы ездить в Страсбург за покупками и одновременно там паясничать на заседаниях ПАСЕ и проч.

Никто не против, чтобы их яркие репризы потреблялись на внутреннем политическом рынке, если они там всем нравится, но в Европе - нет потребителя.

2) второе и более важное последствие: следующая каденция Думы, - которой большинство будет сформировано за счет старых клоунов, а к ним прибавятся еще и Прилепин с телеведущим Поповым, будет продолжать плодить репрессивные и идиотские законы, - и с точки зрения, будущей отмены всего этого безобразия, - было бы неплохо, если бы уже прямо осенью 2021 года Европарламент и Еврокомиссия приняли решение о том, что они вообще не признают этих выборов, а таким образом и все дальнейшие законодательные новации.

Кремль уже на данный момент сделал достаточно: посадил Навального, разогнал ФБК* и полностью лишил возможности участвовать в выборах членов этого движения. Дальше даже уже неважно: кого еще не зарегистрируют или снесут после регистрации. Выборы 2021 года "не могут быть легитимными" уже никак. И, конечно, хорошо бы это закрепить в решении структур Евросоюза. Тем более, раз уж "все равно холодная война".