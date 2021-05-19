"Приближается старт предвыборной кампании. Многим кандидатам придется нелегко - против них выдвинутся "политические тяжеловесы" и будут работать административные машины властей. Смельчакам, рискнувшим ввязаться в политическую авантюру, и посвящается следующая поучительная история", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"В 1973 году в Венесуэле проходили президентские выборы. Фаворит, представлявший правящую партию, Лоренцо Фернандес не сомневался в победе. Уверенность его была небезосновательной. Во-первых, то правительство, в котором он работал, действительно, было одним из самых эффективных в истории страны. Во-вторых, в Венесуэле наблюдался настоящий экономический бум и было понятно, что рисковать, меняя власть, избирателям было незачем. В-третьих, соперник, очевидно, не был фигурой необходимого для победы калибра.

Если Фернандес выглядел настоящим патриархом, отцом всей нации, благородным аристократом, преданным идее служения обществу, то конкурент, Карлос Андрес Перес, хотя и был опытным политиком, но воспринимался многими избирателями с опаской. Он говорил с акцентом, многие вообще считали его колумбийцем, высшего образования у него не было, к тому же факт его участия в недавних партизанских войнах отпугивал значительное число людей - предполагалось, что на его руках человеческая кровь.

Столь выгодный для Фернандеса расклад и сыграл с ним злую шутку. Будучи уверенным, что его заслуги перед отечеством говорят сами за себя, активной кампании он не вел - даже на последней неделе принял участие всего в одном мероприятии. Все остальное время кандидат проводил на своей загородной вилле.

Перес же провел всю кампанию на ногах. Причем в буквальном смысле этого слова. Он пешком шагал по стране и посетил почти каждый город и каждую деревню. Большие расстояния между населенными пунктами он, конечно, преодолевал на машине, но как только подъезжал к очередному поселению, выходил из неё и дальше шел пешком. Всего он прошагал 5800 км. Официальным слоганом кампании Переса была "Энергичная демократия", а неофициальным: "Этот человек действительно идет!" Говорят, эти слова произнесла потрясенная женщина, увидевшая кандидата реально шагающим по горной дороге.

В каждом населенном пункте Перес говорил с людьми о местных проблемах, демонстрируя тем самым свое понимание проблем на местах и близость к народу. Сидящий в столице Фернандес, естественно, был такой возможности лишен. Правда его штаб пытался компенсировать личное отсутствие кандидата массированной рекламной кампанией (затраты на одного избирателя превысили все, что до этого знала не только Венесуэла, но и весь остальной мир), однако, как показали итоги голосования, это не помогло. Энергичный оппозиционер победил фаворита с отрывом более чем в 10 процентов, а учитывая то, что программы кандидатов друг от друга практически не отличались, можно сказать, что это была чисто стилистическая победа.

Как описал ситуацию американский консультант, работавший в штабе проигравшего фаворита: "Наш соперник произвел впечатление на избирателей не тем, что он говорил, а тем, как он ходил"... В завершение можно добавить, что явка на тех выборах составила беспрецедентные 97 процентов.

Это очень поучительная история, которая наглядно иллюстрирует известную политтехнологам мысль о том, что главный ресурс кампании - это не деньги, не власть, не время, не креатив и ничто другое. Это сам кандидат. В первую очередь, его желание победить.

Ну и под занавес отмечу принципиальное отличие венесуэльской ситуации от той, что мы имеем сейчас в России. Я, собственно, об этом уже писал, но можно и повториться. У двух этих кампаний фон разный. В Венесуэле позитивный, у нас - негативный. Поэтому там в тот момент избирателем был востребован разговор о местных делах. Когда общее благополучное развитие страны не вызывает сомнений, люди хотят, чтобы улучшения поскорее дошли конкретно до них, до их городов и поселков.

В нынешней России ситуация ровно противоположная. У людей вообще, в целом, растут сомнения в правильности избранного режимом курса. И они понимают, что источник тревожащих их проблем находится не у них под боком, а в Москве - на федеральном уровне. Поэтому обсуждать наш избиратель сейчас хочет в первую очередь именно федеральную повестку, а не мелкие местные делишки".