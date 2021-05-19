В связи с намерением Госдумы окончательно принять законопроект о лишении пассивного избирательного права многих граждан России доктор юридических наук Елена Лукьянова отмечает в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" , что этот законопроект прямо противоречит Конституции и закону о гарантиях избирательных прав.

"Первое. Сначала о том, что на поверхности. Итак, законопроектом ограничивается пассивное избирательное право граждан России (право быть избранным депутатом Государственной Думы), причастных к деятельности организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. "Ой, как же так?" - скажете вы и будете правы.

Часть 3 статьи 32 Конституции России гласит: "Не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда". И ни слова ни каких террористических или экстремистских организациях. То есть противоречие с Конституцией налицо. Но не только с Конституцией.

Проект противоречит еще одному закону - "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В этом акте, который имеет приоритет над всеми остальными избирательными законами, приведен закрытый перечень случаев, когда российским гражданам нельзя избираться в органы власти и местного самоуправления. Перечень этот шире, чем конституционный (Конституционный суд разрешил законодателю подобное), но там нет ни слова про сторонников запрещенных организаций. Более того, действует и никем не отменено правило, в соответствии с которым все Федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах и референдумах, принимаемые в РФ, не должны противоречить данному закону. Если федеральный закон, конституция (устав), закон субъекта Российской Федерации, иной нормативный правовой акт о выборах и (или) референдуме противоречат ему, то применяются нормы настоящего закона (часть 6 статьи 1). То есть если поправки примут в том виде, в котором их внесли в Госдуму, они все равно не будут работать. Чтобы поправки заработали нужно было и этот закон подправлять. Но депутаты этого не сделали. Более того, они специально оговорились в тексте законопроекта, что не будут вносить никаких поправок в другие законы.

Второе. Еще один крупнейший "ляп" законопроекта - придание вводимым ограничениям обратной силы. Поправками предлагается ограничить пассивное избирательное право "сторонников и рядовых членов" организаций признанных, экстремистскими или террористическими за год до их признания таковыми, а у их руководителей аж за три года до. Теперь уже дважды внеконституционное лишение пассивного избирательного права как мера ответственности с применением обратной силы закона...

Непреложная, не требующая доказательств аксиома конституционного права, незыблемый правовой принцип, который безусловно известен любым юристам (бывшим советским, постсоветским, международным) о том, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет, нерушим. Это непререкаемая азбука юриспруденции. Тем более, что речь идет о неограничиваемой 54 статье Конституции (см. часть 3 статьи 56). Так нельзя и точка. Но нет. Группа депутатов парламента и с этим решила потягаться.

Зная наш Конституционный Суд, я представляю себе, как ему, бедняге, придется изворачиваться и косить глазом, ежели наша поправка предстанет пред его светлые очи. Суд, конечно же, как уже бывало, живописует, что вводимое ограничение - не совсем ответственность. Что это всего лишь "особое конституционно-правовое дисквалифицирующее препятствие для занятия выборных публичных должностей" (См.: Постановление от 10.10.2013 N 20-П, абзац второй пункта 3 мотивировочной части). Но вот с обратной силой этого "препятствия", сладить ему без специального головокружительного правового кульбита будет крайне сложно.

Третье. Предлагаемые поправки - "резиновые". Это такой внутриюридический профессиональный термин, обозначающий несоответствие закона принципу правовой определенности. То есть законом не определены четко границы правомерного поведения, заступив за которые субъект правоотношения будет нести ответственность. А раз этого нет, то его действия могут трактоваться и оцениваться произвольно. По всем мировым и российским стандартам это недопустимо. В том числе об этом многократно говорил в своих решениях Конституционный суд. То есть любой "резиновый" закон не имеет права на существование. Тем более, рассматриваемый. Потому что он резиновый многажды.

Во-первых, не понятно, кто такие эти самые "причастные" к деятельности экстремистских и террористических организаций, которых предлагается ограничить в праве на участие в управления государством. В проекте сказано, что это сторонники и рядовые члены. Стою я, допустим, в стороне неподалеку от офиса - я уже сторонник? А если рядовые члены - то значит ли это, что у организации непременно должно быть членство как у политической партии, например?

Во-вторых, не ясно, что значит "консультировал, оказывал организационно-методическую поддержку или помогал каким-то иным способом"? Консультировать можно и процесс мытья окон в офисе, а поддержку оказывать пирожками и термосами с кофе в холодное время года. Кто такие сторонники и рядовые члены организаций? А если такового нет, то как тогда? Именно поэтому у специалистов, оценивающих этот правовой "шедевр", закономерно возникают опасения, что он может коснутся десятков или даже сотен тысяч граждан России, которые по каким-то не вполне внятным субъективным причинам не угодят кому-либо из властей предержащих или правоприменителям.

Четвертое и далее. Поправки предлагается ввести в силу с момента их официального опубликования, а не через десять дней после оного, как положено по закону. Проект и пояснительная записка оформлены недолжным образом... Можно этот список продолжить. Но надо ли? И так уже все понятно - это откровенный правовой брак, недопустимый в нормальном государстве.

Как бы ни пытались его инициаторы спрятаться за обтекаемостью своих формулировок, всем все понятно - и зачем эти поправки, и против кого они направлены, и почему такая спешка. Главное - не допустить к выборам реальных конкурентов и удержать власть любой ценой, объявив всех экстремистами и террористами.

Так нельзя. Но очень хочется. А раз очень хочется, то, значит, можно. Ибо, конечно же, совершенно недопустимо терпеть на политической арене России наличие настоящих борцов с коррупцией, политических оппонентов и прочей разно- и вольнодумной публики, сомневающейся в легитимности принадлежности власти авторам законопроекта и иже с ними".