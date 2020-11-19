"Очевидно, что страна идет вразнос. Пандемия стала проваленным экзаменом для путинского режима. Двадцатилетие относительно мягкого авторитарного правления обернулось апофеозом безответственности начальников, способных лишь составлять отчеты для самого главного начальника да воровать. Только что проведенное Путиным совещание по борьбе с коронавирусом, которое транслировалось по федеральным каналам, стало наглядным тому свидетельством", - пишет шеф-редактор "Ежедневного журнала".

"Особенно показательным было выступление представителя Народного фронта, призванного контролировать чиновников. Ему удалось озадачить даже президента предложением шире распространить практику, когда заболевшие ковидом врачи не просто сидят дома без дела, а, не теряя времени понапрасну, лечат других заболевших, пока живы. Некоторые особо смелые (или прозорливые) чиновники уже рискуют отказываться от губернаторских должностей, понимая, что шанс стать козлом отпущения возрос многократно. Пока что импотенцию государственной власти еще удается скрывать с помощью системы многоуровневой лжи. То, что эта пирамида рухнет - лишь вопрос времени.

Как иногда бывает, импотент, которому кажется, что все о нем говорят, превращается в мстительного серийного маньяка. На следующий день после принятия обнулительного закона, разрешающего Владимиру Путину править до 2036 года, были сформулированы инициативы, которые, если называть вещи своими именами, должны окончательно прекратить любую критику любой власти по любому поводу. В частности, внесены законопроекты, принятие которых сделает в принципе невозможными любые массовые мероприятия, не получившие высочайшего одобрения. Суд теперь получит право признавать массовым мероприятием (требующим предварительного разрешения) ситуацию, когда разные люди один за другим стоят с одним и тем же плакатом, и "массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах", если по ходу дела эти граждане выражают свое мнение по какому-то вопросу.

Но это лишь цветочки. В соответствии с предлагаемыми инициативами любая уличная акция будет считаться предвыборной. И на этом основании организаторы должны будут предоставлять властям "реквизиты банковского счета, используемого для организации и проведения массового мероприятия". При перечислении денег на счет акции гражданин обязан будет указать адрес, дату и место рождения, номер и серию паспорта, информацию о гражданстве. А организация - ИНН и прочие свои реквизиты. Потом организаторы акции должны будут отчитываться о потраченных средствах, а власти будут иметь право затеять проверку этого отчета.

Не дремлют и современные аналоги Всероссийской чрезвычайной комиссии - комиссии Совета Федерации и Госдумы по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Они внесли пакет документов, существенно расширяющий круг физических лиц и организаций, которых Минюст будет вносить в реестр "иностранных агентов". К этим врагам народа предполагается добавить тех, кто, получая иностранное финансирование, осуществляет "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства политическую деятельность".

При этом депутаты, явно боясь пролететь в ходе ближайших выборов, предлагают ввести в избирательное законодательство новые понятия - "кандидат, исполняющий функцию иностранного агента", и "кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом". Предполагается, очевидно, всячески ущемить вышеозначенного "аффилированного кандидата", отпугнуть от него избирателей. Правда, может получиться, что при определенных обстоятельствах желтая звезда иногента превратится в глазах избирателя в знак качества.

Не забыты депутатами интересы отдельных ведомств, например, военного. Они предлагают записать в иноагенты тех, кто ведет "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ". При этом подчеркивается, что речь не идет о сведениях, являющихся гостайной, передача которой преследуется по Уголовному кодексу. Если иметь в виду, что "финансированием" может быть признано участие в любой международной конференции, это фактический запрет на аналитическую работу и публикации за рубежом для всех, кто не имеет прямого разрешения от Минобороны.

Не забыты и учителя. Законодатели желают, чтобы закон предусматривал "возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ". Понятно, что эти самые "иные действия" - не более чем эвфемизм для обозначения любой критики власти.

Наконец, неутомимые депутаты внесли еще один пакет законов, где предлагается блокировать социальные сети и медиа-платформы вроде Google или YouTube, если те осуществляют цензуру официальных российских пропагандистов.

На самом деле - все это обходные маневры, чтобы вернуть печально известную статью об антисоветской пропаганде, не называя ее напрямую. Власть желает обладать такой же, как в СССР, монополией на информацию, гарантировать себя от любой критики. Дело за небольшим - найти управу на неугомонного Илона Маска, который в ближайшем будущем обеспечит бесконтрольным интернетом жителей Земли. А также найти деньги для все более безумных военных проектов и при этом объявить результатом иностранной подрывной работы то, что скорая не приезжает в день вызова. Ну, и само собой - договориться с коронавирусом, чтобы не слишком лютовал. А то людишек совсем не останется..."