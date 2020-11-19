"Сегодняшняя официальная статистика по распространению короновируса в России является, на мой взгляд, феноменальным подтверждением лживости большинства предшествующих заявлений властей. Казалось бы, ничего экстраординарного не случилось - ну, подумаешь, впервые число новых случаев превысило 23 тыс., тогда как прежние рекорды составляли "всего" 22 тыс. "с хвостиком". Но на самом деле все намного интереснее", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"В течение всего периода нарастания "второй волны" короновируса (то есть более чем за два месяца) отечественная статистика показывала несколько чудес. Во-первых, если в Европе число случаев во многих странах день ото дня менялось довольно значительно (отклонения вверх и вниз достигали в ряде стран 40%), то у нас существовал откуда-то "спущенный" лимит в 10% (самое большое увеличение заболеваемости по сравнению с предшествующим днем 28 октября составило 9,35%).

Во-вторых, в России удивительным образом рост числа заболевших и умерших не происходил постоянно - с некоторой периодичностью случались остановки в этом процессе, порождавшие рассуждения о "плато" или о результативности ограничительных мер - самые продолжительные периоды беспрерывного роста не превышали 4-5 дней.

В-третьих, что особенно интересно, наши специалисты по работе с базами данных предпочитали, чтобы рекорды ставились по какому-то одному показателю: поэтому в дни, когда выявлялись рекорды по числу новых случаев заболевания, обычно необъяснимо снижалась смертность, а в те, когда она выходила на пики, заражалось меньше людей. В общем, удивительных явлений было хоть отбавляй.

Сегодня история резко поменялась. Прирост новых случаев (23 610 против предыдущих 20 985) составил 12,5%; смертность впервые выросла три дня подряд (442, 456, 463 случая), всякий раз устанавливая новые рекорды; наконец, и число новых инфицирований, и показатели смертности вышли на новые максимумы в один и тот же день.

Что случилось? На каком уровне утрачен контроль за сведением данных? Мне кажется, что объяснение кроется во вчерашнем заседании с участием президента В.Путина, где глава государства, обращая внимание на статистические показатели, сказал: "ни в коем случае не надо пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо, делать вид, что все нормально; благостные отчёты никому не нужны..." В некоторых регионах, вероятно, приняли слова президента всерьёз - результат налицо.

Долго ли будет действовать путинский окрик? Это мы скоро увидим. Однако я вспомню ещё один интересный случай. Как известно, весенний максимум заражений в 11 656 случаев был отмечен в России 11 мая. К этому показателю мы снова приблизились в начале октября (11 615 случаев 6-го числа). Однако фактор случившегося на следующий день дня рождения президента чудесным образом заставил тренд развернуться: заболеваемость стала снижаться, и новый рекорд был установлен только... 9 октября. Так что посмотрим, серьезно ли изменят статистику итоги вчерашнего совещания, и как быстро появятся новые корректирующие ее обстоятельства..."