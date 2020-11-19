"Народ даже как-то не сильно реагирует на очередные репрессивные законы, спешно принимаемые Думой, - и это отсутствие реакции должно тревожить всех: и авторов этих законов, и их потенциальных жертв", - пишет историк на своей странице в Facebook.

"С одной стороны, выглядит все так, будто общество постепенно адаптировалось к авторитаризму и готово плавно въехать в откровенную диктатуру.

С другой, - отсутствие бурной реакции выглядит так, что общество не воспринимает это законотворчество всерьез. Ощущение порывов приближающейся бури, во время которой никто и внимания не обратит на тонкие ниточки со страшными словами, присутствует на разных этажах российского общества.

Печально еще и то, что думцы не понимают, что запретив вообще все, они только приближают взрыв. Они ведь не оставляют многим пространства для компромисса с ними - и с самими собой. В конце концов, давно так актуально не звучал вопрос:

"Где здесь пропасть для свободных людей?".