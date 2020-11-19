"Убийца всегда возвращается на место преступления. Вот и Госдума вернулась к "закону подлецов". И вносит в него поправки. В 2012 году с иностранцами, ущемляющими права российских граждан (негодяев из списка Магнитского), боролись, запрещая усыновлять российских сирот за границу. Тогда общество это проглотило и промолчало. Теперь с теми же иностранцами будут бороться, отключая в России Гугл, Ютюб и Фейсбук с Твиттером", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Я бегло перескажу законопроект своими словами, кто хочет юридических деталей - они по ссылке. Если Youtube не выведет в тренды Соловьева - сайту замедлят трафик (делается это, увы, легко). Решать, достаточно вам сегодня было Соловьева, или надо еще, будут Генпрокурор и МИД.

Вот и все. Остальное в документе - мишура. Соловьева можно заменить на Russia Today, а Youtube на Facebook - без разницы.

Законопроект резиновый, формулировки максимально общие: все сделано специально. И самое коварное: тот же Youtube не отключат, а замедлят - помехи на линии. Добро пожаловать "ВКонтактик", там все летает. Говорят, администрация президента уже поручила создать национальный видеохостинг. Это, конечно, будет полный "Тамтам", но они очень постараются".