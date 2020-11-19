"У новой американской администрации есть шанс остановить путинскую гибридную войну. Рецепт этого проверен и прост. Необходимо вернуться к "политике сдерживания", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Главный идеолог этой концепции, американский дипломат и советолог Дж. Кеннан считал, что так как внешнеполитическая экспансия - обязательное условие существования советского режима, жесткое противодействие ей приведет к его краху. Или, как описывал стратегию Кеннана его друг Р. Пайпс, "энергичные действия по сдерживанию советской экспансии приведут к падению коммунистической системы".

Так и произошло во времена Рейгана. И Кеннан еще успел получить поздравления с победой выработанной им стратегии.

Наверное, было бы правильно, если бы российские эмигранты и оппозиционеры, разделяющие эту точку зрения, обратились к администрации Байдена с открытым письмом, содержащим призыв вернуться к "политике сдерживания".

И напоследок одна цитата из знаменитой "длинной телеграммы" Кеннана. Написано в 1946 году, но как будто бы вчера:

"У истоков маниакальной точки зрения Кремля на междуна­родные отношения лежит традиционное и инстинктивное для России чувство незащищенности. Изначально это было чувство незащищенности аграрных народов, живущих на обширных от­крытых территориях по соседству со свирепыми кочевниками. По мере налаживания контактов с экономически более развитым Западом к этому чувству прибавился страх перед более компе­тентным, более могущественным, более организованным сооб­ществом на этой территории. Но эта незащищенность внушала опасение скорее российским правителям, а не русскому народу, поскольку российские правители осознавали архаичность фор­мы своего правления, слабость и искусственность своей психоло­гической организации, неспособность выдержать сравнение или вхождение в контакт с политическими системами западных стран.

По этой причине они все время опасались иностранного вторжения, избегали прямого контакта между западным миром и своим собственным, боялись того, что может случиться, если русский народ узнает правду о внешнем мире или же внешний мир узнает правду о жизни внутри России. И они искали пути к обеспечению своей безопасности лишь в упорной и смертель­ной борьбе за полное уничтожение конкурирующих держав, ни­когда не вступая с ними в соглашения и компромиссы".