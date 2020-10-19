Архив NEWSru.com Анатолий Чубайс и Борис Ельцин

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"Главная беда советского сознания - железобетонность убеждений. Годы проходят, ничего не меняется. И собственно взгляды никакого значения не имеют", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Кому Сталин, кому Ельцин - важно, чтобы было на кого молиться, и чтобы самому поменьше думать.

Как был тридцать лет назад А.Б. Чубайс оплотом либерализма, так и остается.Как определили М.Б. Ходорковского в герои и наставники двадцать лет назад, так тому и быть до скончания веков.

Что знали во времена доисторические о Нагорном Карабахе со слов А.Д. Сахарова, Г.В. Старовойтовой и Е.Г. Боннэр, то верно и сегодня.

Мысль о том, что люди - более замечательные, или менее - всего лишь люди, которые могут добросовестно заблуждаться, а могут и меркантильно скурвиться - советским сознанием отвергается на корню. Все должно быть как при дедушке.

Антикоммунисты не хуже коммунистов, они одинаковые. И никто в таком устройстве мировосприятия не виноват, время было такое".