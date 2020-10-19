"С Ирана снято эмбарго на закупку оружия, наши "геополитики" уже потирают руки, рассказывая, сколько мы сможем туда отправить громыхающего и взрывающегося железа", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Опуская момент обоснованности вооружать соседнее, империалистическое и ревизионистское государство, относительно нейтрально-дружественно к нам настроенное только из-за причуд конкретных дипломатических и политических раскладов, а до этого имеющее немалый опыт конфронтации с нами, да просто называвшее нас "малым Сатаной", хочу сказать другое.

В свое время мы влили в гораздо более платежеспособный и не находящийся под санкциями Ирак вооружений и помощи минимум на пару, а кто говорит и о четырех десятках миллиардов долларов. Чтобы абсолютное большинство этих кредитов списать, просто потому, что Саддам так же заигрался в имперщину и ревизионизм.

Теперь мы собираемся, подозреваю, точно так же кредитовать иранцев, просто потому, что уже сейчас под гнетом санкций у них недостаточно средств даже на обеспечение самых жизненно-важных для страны потребностей, а оружия им очень хочется. А что будет в случае продолжения нынешней иранской политики с этой страной через десяток лет, сколько миллиардов придется в итоге списать им?

И где, наконец, интересы России и российского народа, а не оружейных лоббистов и имперских безумцев?"