"На днях встретились господа Крашениников и Клишас. Один - главный законник в нижней, а другой в верхней палате. И Клишас говорит своему коллеге-подельнику: "А че-то мы с тобой лохов слишком распустили? Страх совсем потеряли, за базаром перестали следить, чуть что и каждый хлебало разевает со своим особым мнением", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook

"Крашениников темечко почесал, на следующий день свою комитетскую братву собрал и предложили они нижней палате из закона о Конституционном суде РФ исключить право судей на публикацию особого мнения.

А то, ишь ты! Ни в нижней, ни в верхней Палатах никаких особых мнений нет и все едины как один, а у них мало, что некоторые вякают невпопад, а еще и в бюллетенях официальных их печатают.

Нижняя, конечно, тянуть с принятием поправки не станет. Но, эффективна ли эта мера, чтобы разноголосицу в головах прочих вольнодумцев обуздать? Не следует ли в верхней Палате расширить и углубить эту меру и запретить заодно "Особое мнение" на "Эхе Москвы"?

Высказывают же там постоянно правильное мнение Марков и Марго с Канделаки, вот и достаточно".