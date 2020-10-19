"Нежелание Лукашенко уходить со сцены напоминает мне, как в 1977 году уходил на пенсию советский посол в Дамаске Мухитдинов", - пишет востоковед на своей странице в Facebook.

"Проштрафившийся перед московским начальством бывший главный узбек был отправлен в послы в 50-летнем возрасте и пробыл в Сирии 10 лет до пенсии.

На покой ему очень не хотелось, и он задумал досидеть на посольской должности до намечавшегося визита сирийского президента Хафеза Асада в Москву. Посол по статусу должен был присутствовать на переговорах Асада с Брежневым, и Мухитдинов рассчитывал при прямом контакте попросить протекции у дорогого Леонида Ильича.

Как рассказывали мне посольские чекисты, им пришлось проводить целую замысловатую операцию, чтобы выдворить Мухитдинова из Сирии. Более того, в нарушение всех дипломатических протоколов его сменщик Юрий Николаевич Черняков прилетел в Дамаск еще до отъезда предшественника.

Прилетел - и офигел, увидев, до чего предыдущий посол довел посольство".