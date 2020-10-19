"Президент Путин в четверг подписал три закона о повышении налоговой нагрузки на бизнес. В 3,5 раза увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей удобрений и металлургов. Для них начнет действовать рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ при добыче калийных и природных солей, апатитовых и фосфоритовых руд, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, железной руды и ряда других видов сырья. Минфин рассчитывает на пополнение бюджета в 2021 на 56 млрд рублей", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook.

"Для нефтяных компаний меняется формула налога на добавленный доход, отменяются льготы по НДПИ и экспортной пошлине для сверхвязкой нефти, а также для нефти с истощенных месторождений. Это, по оценке Минфина, принесет 218 млрд рублей дополнительных бюджетных доходов.

Не обойдет повышение налогов и малый бизнес в лице индивидуальных предпринимателей. Для них повышаются тарифы на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС). Напомню, что страховые взносы по ОПС определяется доходами ИП - если доход не превышает 300 тысяч рублей за расчетный период, то уплачивается страховой взнос в фиксированном размере (в 2020 году 32448 рублей). При доходе более 300 тысяч рублей к фиксированному платежу добавляется 1% от доходов свыше 300 тысяч рублей.

В 2022 году фиксированный платеж вырастет до 34445 рублей, в 2023 году - до 36723 рублей (рост более 13% за два года). Взнос на ОМС для ИП также начнет повышаться с 2022 года: с текущих 8246 рублей до 8766 рублей, а в 2023 он вырастет до 9119 рублей. Ранее уже было объявлено о повышении акцизов на табак и введении 15% НДФЛ на доходы граждан сверх 5 млн рублей.

Минфин можно понять. Из-за рухнувших цен на нефть и газ при снижающихся физических объемах их экспорта внешнеэкономические нефтегазовые доходы составят по прогнозам в 2021 году лишь около 6 трлн рублей (менее 1/3 бюджета). Вот правительство и пытается переложить налоговую нагрузку на другие сектора, которые должны добавить более 0,5 трлн рублей доходов бюджета.

Правда, в большинстве учебников экономики не рекомендуется повышать налоги в условиях кризиса и экономического спада. Но: "мы диалектику учили не по Гегелю".