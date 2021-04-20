"Чем сильнее в стране закручивают гайки, тем сложнее социологам и политтехнологам интерпретировать результаты опросов общественного мнения", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"В разговоре с полстерами люди становятся всё менее откровенными, они все реже делятся тем, что думают на самом деле. Вместо честных ответов анкетеры выслушивают социально-одобряемую хрень или просто получают от ворот поворот.

После признания ФБК* экстремистской организацией опросы вообще потеряют всякий смысл. Новость о том, что любого, кто публично демонстрирует свое недовольство, теперь будут объявлять экстремистом, разойдется быстро. Кто после этого честно скажет, что он на самом деле думает о Путине и "Единой России"?..

При этом надо понимать, что соцопросы - это главный инструмент обратной связи в политике. Без них она становится слепой, глухой и все менее адекватной. На поверхности будет тишь да гладь, а что там внутри - никто знать не будет.

А потом все вдруг взорвется...

А потом эти люди будут жаловаться, что во всем виноваты проклятые пиндосы".