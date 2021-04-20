"Путину совершенно наплевать, "что скажет о нем история". Это любопытный феномен: человек с большим публичным интересом к истории (и, кстати, к церкви, - но про Высший суд писать не буду, тут можно Лермонтова перечитать) должен понимать, что он уже пронесся в своей карьере через этапы положительного и сбалансированного образа в учебнике, и теперь его ожидает в лучшем случае параграф об упущенных возможностях, об узурпации власти и разрушении слабых российских государственных институтов, а в худшем - про уголовные преступления", - пишет историк на своей странице в Facebook .

"Но это Ельцин собирал историков, чтобы спросить "а что про нас скажут в будущих учебниках?" Путин собирает историков, чтобы продиктовать им, что писать в современных учебниках. А какие учебники будут написаны завтра - ему не важно.

Пишут, что власть сдвигает психику, и что он не понимает, что происходит, честно верит в свое избранничество и пр. Возможно, - так, наверное, проще. Но я, если честно, не верю: в любом состоянии сознания некоторые вещи очевидны. И - возвращаясь к учебнику истории - кем он теперь себя видит? Он уже примерял себя к Столыпину и к Рузвельту. Возможно, сравнивал со всеми советскими предшественниками. Но сейчас уже ничего не говорит о том, что он про это думает. Может, Пескова спросить?

В общем, кажется, будущее для него не существует. Только вечно длящееся настоящее. И да, это любопытный феномен".