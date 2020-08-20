"По сети пошла новая пролукашенковская речевка - "Прощай МАЗ, прощай БелАЗ, здравствуй польский унитаз". Похлопав креативности авторов, хочется задать несколько вопросов", - пишет публицист и аналитик на своей странице в Facebook.

"Разве сейчас, со вполне работающими МАЗом и БелАЗом белорусские гастарбайтеры не едут по всем сторонам света, исключая, возможно, только Украину? Разве не толкает их на отъезд из родной страны то, что практически во всех соседних странах, исключая опять Украину, зарплаты сильно, в случае той же Польши в разы, выше, чем у себя на родине?

Разве не г-н Лукашенко своей политикой за четверть века довел ситуацию до того, что специалист, работающий на сложном производстве в цеху того же МАЗа, получает в полтора-два раза меньше, чем польский чернорабочий?Разве цель существования государства и нормальной власти не в повышении зарплат и уровня жизни своего населения?

Разве существование гигантов промышленности в их нынешнем, убыточном виде не обеспечивается не гениальностью картофельного президента, а бесконечными российскими дотациями и открытым российским рынком? Разве исчезли Татра или Шкода после введения работающей рыночной экономики?

Белорусская экономика уже четверть века стоит памятником самой себе и предшествующей советской системе. В своем виде, как и писал, она неэффективна и генерирует долги, спасаясь только российскими щедротами.Надеяться законсервировать эту ситуацию навечно близоруко и глупо, разве что кто-то верит в то, что россияне будут платить дотации, субсидии и прощать кредиты вечно.

Пример Польши, Словакии или Чехии показал, что именно опора на евроинтеграцию, малый и средний бизнес при грамотной(!) экономической политике способна не без проблем и сложностей, но существенно поднять уровень жизни населения и дать возможность существовать и развиваться местным экономикам.

Специально для умников, которые сейчас закричат про европейские субсидии напомню, что Белоруссия за последние два десятка лет получила на душу населения от России в 3-4 раза больше средств с сильно худшим, относительно польского, результатом.

При организации нормальной приватизации, нормальной экономической жизни, без бездумного прыжка в Европу, но и без медленного таяния в российских объятиях вполне возможно и сохранить МАЗ с БелАЗом, пусть с поредевшими коллективами, но с поднятой до уровня соседей зарплатой для оставшихся, и создать рабочие места для высвобожденной рабочей силы в предприятиях малого и среднего бизнеса.

И да, многие все-равно уедут в Европу, просто потому, что там те же или бОльшие деньги можно получит сразу, без долгих реформ и мучительной адаптации страны. Но это естественный процесс, так же в России из бедной периферии люди стремятся в столицы.

И это не аргумент, чтобы продолжать априори конечные и уже давно бесполезные попытки гальванизировать умирающие рудименты советской экономики.

И тем более не причина, чтобы возводить гиганты советской промышленности памятниками самим себе. Любой завод ценен, не как вещь в себе, а тем, какую пользу он приносит экономике и работающим на нем людям".