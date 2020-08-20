"Господа, дающие советы белорусам, как им надо себя вести, чтобы победить диктатора! Во-первых, они не просят наших советов. Наоборот, чего у них в избытке, в отличие от денег, медикаментов и прочего, так это советов", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Помните старый анекдот (меняю лексику): "Можно ли вступить в интимную связь с женщиной на площади? - Можно, но замучают советами".

Во-вторых, и это главное. Многие - из Москвы, Вильнюса, Нью-Йорка - требуют пойти на штурм тюрем. Охранники, мол, не решатся стрелять. А если решатся, то вы скажете: "Вот, ведь, негодяи!"? Нельзя призывать рисковать жизнью - только сам можешь рисковать, своей! Прорвись туда и штурмуй, покажи пример, крикни не "Вперед!", а "За мной!". А командовать: "Вперед!" с дивана - это... Ладно, не буду давать определения, ибо невозможно без обсценной лексики.

Я - один из тех, кто искренне сопереживает белорусской революции, кто смотрит на Беларусь с восхищением и надеждой. И да, я боюсь за них, меня крайне тревожит потеря темпа или то, что мне кажется потерей темпа. Если они и вправду перешли к фазе позиционной войны, то они проиграют - позиционные войны выигрывают бюрократы.

Лукашенко все равно спишут - это мертвый труп, но к власти придут не те прекрасные люди, которых мы видели на площадях, а всякая серая сволочь, как, собственно, случилось у нас.

Но белорусы лучше нас знают, что им делать. Молитесь за них, если молитесь, держите кулаки, собирайте деньги. А идти ли под пули - это, все-таки, выбор тех, кто на линии огня. Храни их, Бог! Жыве Беларусь!"