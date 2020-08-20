"Те, кто визжал: "Навальный проект Кремля, иначе его бы посадили или убили" - довольны теперь? Спецслужбы давно устранили бы Алексея, но Кремль не хотел делать из него мученика и надеялся уничтожить политически, дискредитировать, замазать грязью", - пишет социолог на своей странице в Facebook в связи с отравлением оппозиционера.

"Ситуация в Беларуси, видимо, заставила их перейти к решительным действиям. Она поставила перед российскими властями естественный вопрос: "как нам не допустить в России событий, подобных белорусским?". Отравление Навального стало первым в списке ответов на белорусский вызов.

Как и в случае с убийством Немцова, решение об устранении Навального могло приниматься только на самом высоком уровне, то есть лично Путиным. Никто бы не решился на такое без его санкции.

Конечно, люди типа Золотова, Пригожина, Усманова, Бастрыкина люто ненавидят Алексея и давно бы его с удовольствием заказали. Однако Кремль, видимо, раньше не давал добро на это. В связи с ситуацией в Беларуси такое разрешение дано".