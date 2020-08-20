"Как вы, вероятно, уже знаете, сегодня утром Алексею Навальному стало плохо по пути из Томска в Москву. Сейчас в коме и "стабильно тяжелом состоянии" в омской больнице. Никаких диагнозов и анализов пока нет, но по понятным причинам популярной версией стало отравление. Российская политика - дело токсичное, иногда в прямом смысле", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"Заглянув в кремлевские каналы, легко заметить, что там сходу заняли позицию: "власти это не выгодно". И ведь это чистая правда - совершенно невыгодно. Сложно представить себе, что на фоне протестов в Хабаровске и развивающейся белорусской революции, Путин отдает приказ об убийстве Навального - это максимально иррациональное решение. Этим можно добиться чего угодно: начала массовых уличных протестов, выдвижения более радикальных оппозиционных лидеров, но только не стабилизации нынешнего режима.

Да, все так. Вот только ключевой вопрос: а как часто авторитарная власть вообще поступает рационально, следуя соображениям долговременной выгоды? Насколько рациональным решением было аннексировать Крым, а затем нарваться на санкции, обрушившие экономику? Была ли разумной бойня на Донбассе? А насколько разумно ведет себя нынче Лукашенко, который устраивает пыточный конвейер, а после этого жалкий митинг бюджетников, глядя на который испытываешь смесь неловкости и стыда? А чем думал Янукович, когда его "Беркут" стрелял по людям на Майдане?

Рациональность автократа - это миф, который двигали все трубадуры авторитаризма в диапазоне от Гоббса до Хоппе. Дескать, правитель заинтересован в том, чтобы смотреть в будущее и максимизировать прибыль со своей вотчины. Однако в реальности на "пять хороших императоров" приходятся десятки правивших по принципу "после нас хоть потоп". Люди несовершенны, ограничены и иррациональны, подвержены страстям и когнитивным искажениям. А монархи - такие же люди (как замечал еще Локк, оппонируя Гоббсу). Прибавим к этому эксцесс исполнителя: даже если сам автократ относительно в сознании, то он окружен глупыми людьми, которых невозможно держать на ручном управлении 24/7.

Искать логику в действиях автократа - это понятная защитная реакция. Всем хочется верить, будто окружающий мир объясним и предсказуем. Но надо смотреть правде в глаза: человек с абсолютной властью - это обезьяна с гранатой".