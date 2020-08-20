"Все, что сейчас происходит вокруг Навального, а происходит спецоперация - недопуск врача, недопуск жены, огромное количество силовиков, отказ в транспортировке - направлено на одну исключительно цель. И это не лечение пациента, конечно", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook в связи с отравлением оппозиционера.

"Цель: сокрытие следов преступления. Сделать так, чтобы токсин невозможно было определить. Чтобы никто не получил доступ к биоматериалам. Чтобы не было убедительных доказательств того, каким именно веществом и как именно его отравили. Ну и что, что это очень вредит выбору оптимального лечения.

Зато - зато это позволит Кремлю играть в любимую игру. Как с Боингом. Выдвинуть 300 разных версий любой степени абсурдности (кроме очевидной и верной), и кричать "а какие ваши доказательства" в ответ на очевидное. Ну и, собственно, они уже и начали это делать".