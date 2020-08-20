"Держу кулаки за Алексея Навального (ясно, что это на фоне Беларуси и Хабаровска и накануне Единого дня голосования) и с бессильной горечью думаю, на каких тонких ниточках держится наша политическая жизнь", - пишет профессор НИУ ВШЭ на своей странице в Facebook.

"В отсутствие институтов (и власти, и оппозиции) мы привязаны к отдельным телам, и политическая жизнь превращается в медицинскую.

Это зеркальное отражение верховной власти, которая устроена у нас по законам средневековой политической теологии: Конторович писал о "теле короля", которое воплощало политический режим (поэтому монархов так важно было казнить), и у нас тоже вся политика инвестирована в одно-единственное тело: если Путин пропадает из вида, как было после убийства Немцова (2000 дней вчера исполнилось), то нация замирает, подвисает в воздухе.

Но по законам отражения в оппозиции то же самое - вся активность инвестирована в одну символическую фигуру, в одно физическое тело, которое постоянно (и преднамеренно) находится в опасности, подвешено на той самой ниточке.

Алексею изо всех сил желаю выжить, выстоять и вернуться: для семьи, для нас всех, для России".