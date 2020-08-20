"В России политическая система хоть и схожая с белорусской, но одно коренное отличие все же есть. Лукашенко создал совсем голое поле, то есть он, его холуи, а остальные либо в тюрьме, либо в эмиграции, либо в могиле", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"В России же есть парламентская оппозиция. Они, конечно, тоже холуи, но при этом они представляют из себя хотя бы минимальные социальные лифты. То есть если у Лукашенко или власть или ничего, то в России если не устроился во власти, можно уйти в системные партии. Кроме того, эти партии способствуют выпуску пара, у Лукашенко таких структур нет, пар выпускать негде. Но сейчас он приоткрыл форточку, митинги по крайней мере перестали разгонять.

Наличие парламентской оппозиции помогает держать в рамках и внесистемную. Например, "умное голосование", которому государство начало препятствовать, приближая ситуацию, "как в Белоруссии".

Если форточка закроется, люди выйдут на улицу. Мосгордуму почему-то в Кремле считают негативным примером, хотя он как раз для него очень позитивный. Серьезные протесты завершились системным действием, то есть голосованием и люди к тому же увидели результат. Но власть хочет политическую систему, как у Лукашенко, поэтому события в Белоруссии ее сильно тревожат".