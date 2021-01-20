"Главное, и в общем совершенно историческое событие на данный момент состоит даже не в том, что фильм Навального посмотрело, как показывает YouTube, 6 млн человек, а, по данным внутренней статистики, как пишет Кира Ярмыш, 10 млн человек за 7 часов, и он находится на первом месте в тренде YouTube, а его аудитория в прайм-тайм превышала совокупную аудиторию центральных российских телеканалов вместе взятых. Хотя и этого было бы достаточно", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Но главное даже не в этом. Самое невероятное событие этих двух дней состоит в том, что Навальный превратился в героя мирового масштаба. Как сформулировал это еще вчера Аркадий Островский, в мире существует огромный спрос на вот это. На человека, который рвет шаблон.

Навальный сейчас - вот прямо сейчас - на пятом месте в трендах американского твиттера. Хотя, казалось бы, им есть, что обсуждать, помимо Кабаевой и дегенеративного вида владельцев подставных фирм в Геленджике. И между тем. Это герой. Трамп наоборот.

Тем временем вокруг заключенного СИЗО N1 сгущается атмосфера. Ставки высоки. С одной стороны, мафия должна его убить, чтоб было неповадно вот так нарочито, специально бросать ей вызов небоязни. Иначе где будет ее власть. С другой стороны, если Навального убьют, то скорее всего никто никогда уже не вспомнит, что Путин "взял Крым". Помнить будут только, что Путин - это тот, который убил Навального за то, что тот рассказал про его дворец и золотой ершик".