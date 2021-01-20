"Все пытаюсь осмыслить абсолютно незаконный арест Навального. Я не наивен, я знаю, что российские власти относятся к закону как к дышлу. Крутят им как хотят, на одно обращают внимание, другое в упор не видят. Переписывают законы под себя и принимают бред, от которого волосы встают дыбом. Но все эти 20 лет они старались сохранять хотя бы видимость законности. Легко могли осудить невиновного, но все формальности должны были соблюсти. Все, кто сталкивался с российским правосудием, знают, что отменить неправильное решение по существу почти невозможно, а вот по формальным основаниям - куда более реально", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook .

"И тут в процессе, за которым следят миллионы глаз по всему миру, они просто черным по белому пишут "именем Российской Федерации, два плюс два равняется пяти".

Я искренне недоумеваю, зачем было это делать и так подставляться? У них же есть масса отработанных вариантов. Можно было арестовать по какому-нибудь из старых уголовных дел или возбудить новое (статья найдется). Можно было составить какой-нибудь липовый протокол (ментам не привыкать), например, что Навальный ругался матом и не подчинялся законным требованиям полицейских. А там и суд по отмене условного наказания подоспеет. Нет, они сделали все наихудшим из возможных способов.

У меня нет ответа. Может быть, кто-то очень важный, не вдаваясь в детали и не зная законов, сказал "закройте его за нарушение условного срока", и никто не решился ему перечить. Может быть, там просто такой бардак, что никто ничего не планировал, а решали на ходу (хотя на разгон встречающих, перенаправление рейса и блокировку дорог сил хватило). Кто-то оптимистично надеется, что это судья Морозова так специально саботировала работу, чтобы легче было отменить постановление. Но скорее она просто не обучена грамоте, открыла кодекс на первой попавшейся странице и вписала номер статьи, не читая.

В общем, тут даже не жестокость и коварство, а просто какая-то невообразимая глупость. Наверное, это и есть закономерный итог многолетнего "развития" нашей политической системы".