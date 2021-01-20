"Стыдно сказать, но в последнее время я сам много думал о строительстве собственного дома. Дети растут, в квартире становится тесновато, делить одну построенную еще до моего рождения дачу с кучей других родственников тоже можно не бесконечно. А тут еще ковид, карантин, постоянно в четырех стенах сидишь, и нужда в своем, выстроенном под себя доме, где есть все необходимое, чтобы вся семья могла проводить все дни напролет, не выходя наружу, дополнительно вырастает", - пишет публицист на своей странице в Facebook .

"И пусть на практике денег на строительство дома у меня нет, и неизвестно, появятся ли когда-нибудь, но можно ж, мол, помечтать, прицениться, посмотреть предложения разных строительных контор, прикинуть, какой дом можно было бы построить, если бы удалось найти столько-то денег, а какой - если столько-то, и так далее.

Пожалуй, после просмотра вчерашнего видео надо мне с этими мыслями завязывать. Ну его нафиг это жлобство, даешь sharing economy! Нужен тебе дом в такой-то локации - снимай его на время, потом решишь переехать в другую локацию, снимешь там. Да и в квартире в многоэтажке вообще-то нормально жить, и даже в комнате в коммуналке, да хоть бы и в шалаше - лишь бы не быть хоть в чем-то похожим на ЭТИХ!

Очень надеюсь, что главным позитивным итогом путинского правления станет будущее отторжение от любой роскоши, превращение ее в аналог понятия "пошлость". Все равно ни один диктатор, ни один олигарх, ни один мультимиллиардер никогда не сможет перекрыть этих клептоманов с поместьями размером в целые регионы и 200-комнатными дворцами с туалетными ершиками из чистого золота. Так что можно и не стараться.

Лучше перейти к норвежскому варианту (не менее богатая страна, чем Россия, между прочим, и нефть, и газ тоже есть), где человек, живущий в роскошном дворце за глухим забором - это фу, позор, дети стыдятся такого отца и скрывают где они проживают".