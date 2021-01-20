"Когда я делал в квартире ремонт, у меня была замечательная дизайнерка, мы соглашались во всем, и только однажды случилось легкое недопонимание", - пишет преподаватель и политолог в Facebook , комментируя расследование ФБК о дворце Владимира Путина.

"- Вы шест в спальне не хотите? - полушутя-полусерьезно спросила меня она.

- Гимнастический? - не понял я. - Шведскую стенку?

- Нет, - смущенно сказала она. - Танцевальный. - И рассказала, что у нее есть заказчик, такой же, как я, холостой мужчина, который заказал в спальню круглую кровать и в середине ее танцевальный шест. Я хмыкнул, и больше мы к этой теме не возвращались.

Спа, хаммамы, стриптиз-бар, кальянная, бильярдная, кинозал, крепостной театр, казино, дегустационная, кофейный столик за 4,3 миллиона рублей, итальянский туалетный ершик за 62 тысячи, держатель для туалетной бумаги за 92 тысячи, и конечно, он: танцевальный шест. Пилон, как мне тут подсказывают.

Путина можно называть как угодно, но прежде всего он невыносимый пошляк (не случайно они так близки в этом с Трампом), и главный его грех в том, что он превратил свое правление в царство торжествующей пошлости, с ракетами, виньетками и танцевальным шестом".