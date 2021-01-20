"Роскошь, в которой купается кремлевская аристократия, поражает воображение. Двухэтажный театр, персональный хоккейный стадион. Зал для аквадискотеки. Отдельная комната для грязи, прости господи. То ли это резиденция президента России, то ли усадьба колумбийского наркобарона - невозможно понять", - пишет глава Совета депутатов Красносельского района Москвы на своей странице в Facebook .

"В Кремле буквально "сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть". А в остальной стране 20 миллионов человек буквально выживают, находясь за чертой бедности. Рядом с фешенебельным дворцом Путина - город Геленджик, где до сих пор проблемы с канализацией, постоянные перебои с водой и люди моются по расписанию.

Я смотрю на это все и думаю о двух людях: Татьяне Дьяченко и Валентине Юмашеве.

Первая - дочь президента Ельцина. В конце девяностых она решала ключевые политические вопросы в стране. Немцов, например, рассказывал, как она приезжала в Нижний и лично предлагала ему работу в правительстве. Второй - бывший корреспондент журнала "Огонек", биограф Ельцина, зять президента и глава его администрации.

"Семья". Неприятно в этом признаваться, но я ненавижу этих двух людей. Каждый раз когда слышу их фамилии, у меня сводит скулы от злости.

К концу девяностых президент России очевидно утратил дееспособность. Он тяжело формулировал мысли, путался в словах и слабо ориентировался в пространстве. Именно Дьяченко и Юмашев убедили президента отказаться от власть в пользу Путина. И мотивом их была исключительно личная безопасность.

Сделка простая: власть в обмен на гарантии неприкосновенности. Обе стороны выполнили свои обязательства. Только вот заложниками этого соглашения в итоге оказались 147 миллионов человек.

С тех пор прошло больше 20 лет. Дьяченко и Юмашев прожили их тихо и сыто. Ни в чем себе не отказывали. Публиковали мемуары. Изображали меценатство. Молча наблюдали, как страна погружается во мрак, как получившие власть люди лопаются от денег, как погибают и отправляются за решетку несогласные.

Сейчас Юмашев борется с раком. Говорят, может умереть. Не знаю, что творится у него на душе - но поражаюсь, что он продолжает молчать. Ты же видишь, сука, что вы натворили. Это ведь ты нашептывал на ухо президенту фамилию Путина.

Неужели не найдешь в себе силы хотя бы извиниться перед людьми? Ненавижу".