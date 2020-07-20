"В Петербурге арестовали мэра. И не просто арестовали, а демонстративно, среди бела дня. Он вышел из мэрии и направлялся к машине, вдруг, откуда то сверху спрыгнули с десяток "космонавтов", уронили охранников мэра на землю, надели на него наручники и..." - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Петербуржцы в негодовании и возмущении вздыбились, словно кони на Аничковом мосту. Через час Дворцовая площадь кипела и требовала объяснений от Москвы. Над плотной толпой читалось написанное от руки на картонках: "Александр Дмитрич, мы тебя вернем!", "Я/мы, б..., Б..."

Горожан можно было понять. Не прошло и года, как они подавляющим числом голосов и вопреки воле Кремля избрали своего мэра и, на тебе!, без объяснений причин в наручники и в Москву. Полиция не вмешивалась, да и как тут вмешаешься, если все улицы ведущие в сторону Дворцовой были заполнены народом.

И тут Александр Дмитриевич проснулся! Он впервые ощутил себя по-настоящему счастливым человеком. И как не ощутить? За считанные месяцы завоевать такое доверие и такую любовь петербуржцев - не каждому дано! Приснится же.Вот только он не совсем понял, почему особо восторженно толпа поддерживала требование к Москве вернуть его в Санкт-Петербург и судить здесь".