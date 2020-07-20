"Ну что за бред-то? Путин и Кремль решили просто как-то изощренно изгаляться над Хабаровском и хабаровчанами. Минуту назад сообщение: президент Путин предложил стать губернатором Хабаровского края депутату ЛДПР Михаилу Дегтяреву. Я чуть чаем не поперхнулся", - пишет оппозиционер на своей странице в Instagram.

"Серьезно?! Миша Дегтярев был моим конкурентом на выборах мэра МОСКВЫ и получил тогда 2,8%. МОСКВЫ. МОСКВЫ. МОСКВЫ. На черта вы его навязываете жителям Хабаровска? Дегтярев этот Хабаровск только по телевизору и видел.⠀Там люди выходят на улицу именно потому, что Москва украла и - без всяких доказательств - увезла в тюрьму местного человека, которого все знали. Ему доверяли. Он хабаровчанин. На черта им нужен москвич-губернатор?⠀Всю Россию и так превратили в придаток и плантацию для богатых московских олигархов. Налоги забрали. Сырьевые доходы забрали. Теперь еще и запрещают избирать себе власть из местных".