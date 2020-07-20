"Что касается назначения Дегтярева в Хабаровск, это, как я уже писал, панковский перформанс. Иначе тут не скажешь", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Проблема в том, что в Хабаровске бренд ЛДПР не представляет совершенно никакой ценности. Фургал популярен, как местный политик, выигравший конкурентные выборы у "Единой России", его сторонники воспринимают это как победу над Москвой. Если бы Фургал шел как какой-нибудь Островский в Смоленской области, то есть от ЛДПР, но как ставленник Москвы, он бы проиграл. Плюс важно, что он опирался на команду Ишаева, который долгие годы был популярным и избранным губернатором региона.

Дегтярев не обладает совершенно никаким весом, причем, не только в Хабаровске, но и в Госдуме, где он работает. Его иначе, как засранцем не называли вполне системные пропутинские депутаты. Он, конечно, в силу своей биографии не будет в Хабаровске пользоваться авторитетом ни у избирателей, ни у местных элит. Скорее, наоборот его будут воспринимать, как представителя Москвы, которая посадила популярного Фургала.

Тем более, что до выборов в Хабаровске больше года, и у местных элит куча времени ответить на такой кадровый ход Кремля. С учетом того, что выборы будут проходить вместе с парламентскими, у Кремля не хватит ресурсов контролировать кампанию в ручном режиме.

Короче, сделан самый худший ход из всех возможных. И он показывает, что Кремль совершенно неправильно оценивает ситуацию на Дальнем Востоке, в чем огромная вина полпреда Трутнева, который не может честно рассказать все, как есть".