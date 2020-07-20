"Очевидно, что никто специально организацией протестов в Хабаровске не занимается. Во всяком случае профессионалов там нет", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Потому что если бы они были, то на субботнем митинге протестующие обязательно приняли бы обращение "К жителям российских регионов", в котором была бы расписана та несправедливая, "практически колониальная" политика в отношении российской глубинки, которую проводит федеральный центр.

Все это сопровождалось бы звонкими и приятными уху среднего провинциала лозунгами вроде "Москва, хватит грабить Россию", "В глубинке тоже люди живут" и призывом поддержать хабаровский протест.

А потом бы еще нашелся кто-то, кто профессионально разогнал бы все это по основным региональным пабликам в социальных сетях.

Поскольку никто этого не сделал, все разговоры о том, что выступления хабаровчан организуются какими-то внешними силами, - это разговоры в пользу бедных.

Никто там всерьез создать проблемы Кремлю не пытается. Это просто стихийное восстание людей - которых достала несправедливость, когда одним все, а другим ничего".