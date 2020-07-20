"Видео с хабаровских шествий поражают тем, что ты видишь насколько изменился внешний вид горожан, их самоощущение, то как они себя держат", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"То есть мы знаем прекрасно, что "мир изменился", но как-то временами проваливается куда-то это ощущение - и вдруг такая наглядная демонстрация того, что не в "столицах" - где много "джентифицированных" пространств, заселенных свободными людьми совершенно "республиканского вида", - а вот в Хабаровске, т.е. даже не в "миллионнике" - перед тобой поток совершенно европейского "среднего класса".

Московские опричники налетели на город, выхватили Фургала и ускакали. Теперь "политические менеджеры" приехали пытаются как-то "затереть". Но даже интересно: сам Путин-то видит эти репортажи? Понимает ли он что вся эта опричинина действует "против самой жизни как она есть"?

Смотришь эти репортажи и видишь: "вот Россия" (в ее обычном среднем сегодняшнем человеческом состоянии). А это вот - "действия Кремля по разрушению России" (в ее обычном сегодняшнем человеческом состоянии)".